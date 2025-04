Anouk Maas bewust alleenstaande moeder: 'Maatschappij niet op ingericht'

Het alleenstaande moederschap is een bewuste keuze van de 38-jarige actrice Anouk Maas uit Tilburg. Dat vertelt ze aan RTL Boulevard. Anouk is dolgelukkig met haar zwangerschap, maar staat ook voor pittige uitdagingen. "Daar heb ik mee te dealen."

De actrice deelde in maart dat ze in blijde verwachting is van haar eerste kindje. De blijdschap is des te groter, omdat zwanger raken niet vanzelfsprekend voor haar was. "Ik heb heel veel geluk. Ik ben echt super dankbaar voor mijn lichaam, dat het goed gaat en dat het goed groeit. Dat ik niet misselijk ben geweest", vertelt de actrice aan RTL Boulevard. "Alleen in het begin was ik vrij moe en heb ik vrij veel geslapen, maar daar nam ik echt mijn tijd voor."

De actrice speelt in verschillen tv- en filmproducties zoals de serie Woeste Grond en de film Verliefd op Bali. Ze schitterde ook in musicals als Mamma Mia! The Party en The Sound of Music. Tien jaar geleden vertolkte ze de rol van 'Belle' in de sprookjesmusical 'The Beauty and the Beast'.

In een Instagrampost liet Anouk eerder al weten dat het een bijzonder traject was om zwanger te raken. De actrice bevestigt nu dat het alleenstaande moederschap een bewuste keuze is.

"Ik merk dat de maatschappij daar niet op is ingericht."