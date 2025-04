Voetbalteam verlaat het veld na racistische opmerking: 'Diep kwetsend'

Racisme wordt niet getolereerd bij voetbalteam BES/De Valk uit Valkenswaard. De spelers besloten zaterdag dan ook het veld te verlaten tijdens een wedstrijd tegen Vlijmense Boys. Dat gebeurde nadat er iets racistisch werd gezegd tegen iemand van BES/De Valk. Het bestuur zegt zondag in een statement dat racisme op het veld 'diep kwetsend en onaanvaardbaar' is. "Racisme hoort nergens thuis, niet in de samenleving en zeker niet op het voetbalveld."

Volgens BES/De Valk vond de racistische uitspraak plaats zonder dat de scheidsrechter het kon horen. Daarom werd er door de scheidsrechter tijdens de wedstrijd geen actie ondernomen. Het is niet bekend wat er precies gezegd werd, maar voor het team uit Valkenswaard was het ernstig genoeg om de wedstrijd tegen Vlijmense Boys te staken.

Juist dat de racistische opmerking niet hardop is gezegd, is volgens het bestuur van BES/De Valk onderdeel van het probleem. "Het gebrek aan tastbaar bewijs maakt het incident niet minder ernstig. Integendeel, het legt een pijnlijk systeemprobleem bloot: racisme op het veld is vaak subtiel, moeilijk te bewijzen, maar diep kwetsend en onaanvaardbaar."

Het bestuur staat dan ook onvoorwaardelijk achter de speler waar het om gaat. "Wij geloven zijn relaas en belangrijker nog: wij erkennen het onrecht. In deze situatie gaat het ons niet om de wedstrijd, niet om de punten en niet om de ranglijst", staat er. "Het principe is hier vele malen belangrijker dan sportieve winst. Wanneer een speler zich niet veilig of gerespecteerd voelt op het veld, verliezen we als sportgemeenschap collectief onze waarden."

Er kunnen negatieve gevolgen zitten aan het besluit van het team uit Valkenswaard om weg te lopen tijdens de wedstrijd. Er kunnen bijvoorbeeld punten worden afgenomen. "Mocht dat gebeuren dan nemen we die consequenties bewust en vastberaden. Want als het opstaan tegen racisme betekent dat we sportieve schade lijden dan is dat een prijs die we zonder aarzeling betalen. BES/De Valk kiest voor solidariteit. Voor rechtvaardigheid. Voor respect. En dat zullen we blijven doen - elke keer weer."