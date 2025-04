Vrouw in gezicht geslagen na botsing en ruzie over schadeformulier

Een vrouw is zondag na een aanrijding in Eindhoven in haar gezicht geslagen. Dit gebeurde nadat ze met de bestuurder van het andere voertuig ruzie kreeg over het invullen van de schadeformulieren. De bestuurder reed vervolgens weg.

Het slachtoffer meldde zich vervolgens overstuur bij het politiebureau aan de Mathildelaan. Ze was zo ontdaan dat ze door de politie is thuisgebracht.