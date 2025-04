Man vlucht voor de politie, zijn natte voetstappen verraden hem

Een bestuurder onder invloed is maandagochtend op de vlucht gegaan voor de politie in Breda. De man liet zijn voertuig achter op de Franklin Rooseveltlaan. Hij rende de wijk in, klom over schuttingen door verschillende tuinen en klauterde zelfs door een sloot. Door de natte voetstappen die hij achterliet, wist de politie hem alsnog te vinden.

De politie zag maandag een voertuig midden op een kruising stilstaan zonder dat er iemand in zat of bij stond. Dat vonden ze opvallend. Al snel zagen ze de vermoedelijke eigenaar van het voertuig hard wegrennen. Tijdens zijn vlucht haalde hij een nat pak in een sloot.