Grote zoekactie met duikteam naar persoon in het kanaal

In het kanaal bij de Goirkekanaaldijk in Tilburg wordt maandagochtend onder andere met een hoogwerker, helikopter en drie duikers van het duikteam uit Den Bosch naar een persoon gezocht.

Het is niet bekend wat er precies is gebeurd en hoe oud het slachtoffer is. Voor de zekerheid staat er ook een ambulance klaar.

De politie heeft de omgeving afgezet met linten om omstanders op afstand te houden.