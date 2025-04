Willy en René: 'Er moet meer gescholden worden bij PSV'

Een verdiende overwinning van een oppermachtig PSV. Zo kijken PSV-iconen Willy en René van de Kerkhof terug op de wedstrijd tegen FC Groningen van dit weekend. En behalve de drie zeer welkome punten in de strijd om de tweede plek is er nóg iets waar met name Willy heel blij mee is. "Ik vond het goed dat Luuk de Jong Noa Lang uitschold toen hij zijn man liet lopen", zegt hij in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant.

"Uitschelden in de goede zin van het woord", vervolgt Willy. "Ik heb dat dit seizoen helemaal niet gezien, dat moet veel meer gebeuren." Het brengt 'De Stofzuiger' direct op een welgemeend advies aan technisch directeur Earnest Stewart. "Er mag best iemand bijkomen die zijn mond opendoet."

"Vroeger hadden wij Huub Stevens, die hield iedereen scherp: van de keeper tot de spelers op de reservebank. Als Huub vond dat jij je best niet deed, nou dan had je een probleem hoor." Maar Willy beseft dat de tijden zijn veranderd. "Dat soort spelers zie je niet veel meer en spelers van nu laten zich ook niet meer uitschelden, zoals wij."

"Zit daarboven een steekje los of hoe zit dat?"

Net als PSV won ook Ajax dit weekend waardoor de landstitel voor de Amsterdammers steeds dichterbij komt. "Als ze Ajax ook nog een beetje gaan helpen met die keeperswissel...", schampert René over NAC-trainer Carl Hoefkens die tegen Ajax keeper Roy Korsmit inbracht, die vervolgens een zeer ongelukkige wedstrijd speelde. "Die jongen had het hele jaar niet gekeept en nu mocht-ie in Amsterdam ineens wel keepen. Dan denk ik: zit daarboven een steekje los bij die trainer of hoe zit dat? Ik vond het lachwekkend."

Lees ook PSV heeft weer wat lucht na belangrijke zege op FC Groningen

Voor PSV en Feyenoord rest dus de strijd om plek twee. Met nog zes wedstrijden te gaan, blijft het gat vijf punten in Eindhovens voordeel. "Dat mag je gewoon nooit meer weggeven. De thuiswedstrijden moet je gewoon winnen en bij Feyenoord uit moet je gewoon niet verliezen", vat Willy samen. "Niet verliezen?", antwoordt René. "Die wedstrijd kun je ook gewoon winnen hoor!" Beide broers zien het als een groot voordeel dat Malik Tillman weer terug is bij PSV. "Die moeten we ook zeker hier houden", vindt Willy

"Of ik nog Grieks spreek? Un Poco!"

In de podcast komen ook taalproblemen tussen spelers aan de orde, omdat in de huidige PSV-selectie nogal wat spelers zitten die geen Nederlands spreken. "Ik heb zelf nog in Griekenland gespeeld en toen kon ik iedereen na een paar weken wel begrijpen, je moet ook wel", vindt René. "Ik weet nog dat onze dochter toen drie jaar was en die sprak al heel snel vloeiend Grieks. Die stuurden we ook altijd naar de deur als er werd aangebeld haha. Of ik zelf nog Grieks spreek? Un poco. Oh, is dat Spaans!?"