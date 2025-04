Activisten protesteren voor gebouw, maar staan volgens bedrijf verkeerd

Pro-Palestijnse-activisten protesteren voor de ingang van vliegtuigfabrikant Fokker in Hoogerheide. Daar zouden vliegtuigonderdelen worden gemaakt die, via een omweg, aan Israël worden geleverd. Dat is verboden. Alleen staan de demonstranten volgens Fokker bij het verkeerde adres.

"De Nederlandse overheid erkent dat in Nederland geproduceerde straaljageronderdelen via de VS in Israël terecht kunnen komen", schreef de NOS vorig jaar. Die onderdelen worden onder andere gemaakt door vliegtuigfabrikant Fokker. En gaan vanuit Nederland, via de Verenigde Staten, naar Israël.

Verkeerd gebouw

Alleen heeft de vestiging in Hoogerheide er volgens een woordvoerder van Fokker niet zoveel mee te maken. "Fokker Services voert alleen onderhoudswerkzaamheden uit", zegt ze. "Het bedrijf waar de activisten het op gericht hebben, Fokker Elmo, is twee jaar geleden naar Papendrecht verhuisd."

Dan zouden de demonstranten vandaag dus verkeerd staan. Maar daar laten de activisten zich niet door wegsturen. "Het distributiecentrum zit in Hoogerheide. Onze eis is dat werknemers per direct het werk neerleggen. Geen onderdelen meer voor de F35, die gebruikt worden om Palestijnen te doden."

De demonstratie verloopt verder rustig. Wel zijn de politie en de marechaussee aanwezig.