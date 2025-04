Voetbalclub en KNVB reageren op racistische uitspraken bij wedstrijd

De beslissing van het eerste elftal van voetbalclub BES/De Valk uit Valkenswaard om zaterdag het veld te verlaten na een racistische opmerking, houdt de gemoederen bezig. De thuisclub krijgt veel steun, vooral op sociale media, maar worstelt ook met mogelijke consequenties. Intussen is voetbalbond KNVB een onderzoek gestart.

Even afkoelen Na de opmerking volgde een verbale confrontatie tussen de teams, waarna de spelers van de thuisclub het veld verlieten en naar de kleedkamer gingen, om af te koelen. "Daar hebben de jongens gezegd: we pikken niet dat een teamgenoot wordt gediscrimineerd en we willen niet verder spelen", vertelt Dielis.

“De spelers pikken het niet dat een medespeler wordt gediscrimineerd", zegt Jan Dielis, vicevoorzitter van BES/De Valk maandag. "Dat is een mooi signaal." Zelf was hij zaterdag niet bij de bewuste wedstrijd aanwezig, maar via bestuursleden en de wedstrijdsecretaris heeft hij een goed beeld van wat zich op het veld in Valkenswaard heeft afgespeeld.

Automatisch verlies

De KNVB bevestigt dat er melding is gemaakt en de bond is een tuchtrechtelijk onderzoek gestart. “We vragen extra informatie op bij beide partijen en de scheidsrechter", zegt KNVB-woordvoerder Jaap Paulsen. “Het restant van de wedstrijd wordt in principe opnieuw ingepland, tenzij het onderzoek er aanleiding toe geeft om dat niet te doen.”

Volgens het reglement verliest De Valk de wedstrijd van zondag met 0-3, omdat niet de scheidsrechter, maar de spelers de wedstrijd staakten. Het is aan de KNVB of zij die straf ook echt opleggen. Paulsen: “Als uit het onderzoek blijkt dat het team om begrijpelijke redenen van het veld is gestapt, dan heeft dat geen consequenties: zoals puntverlies." Hij vindt het belangrijk dat dit goed wordt uitgezocht: “We vinden discriminatie inderdaad onacceptabel, maar we willen ook niet dat dit een vrijbrief wordt om een wedstrijd niet uit te spelen.”

‘Deze zaak krijgt een staart’

Bij De Valk is het duidelijk: dit incident blijft niet zonder gevolgen. “Toevallig ligt er op dit moment al een stuk klaar over gedragsregels binnen de club. Dat stond al op de agenda voor de volgende bestuursvergadering, maar de urgentie is nu alleen maar groter geworden.”

Op het statement dat de club na de gestaakte wedstrijd op sociale media plaatste, krijgt De Valk veel bijval. “Dat is de goede kant van deze pijnlijke situatie", zegt Dielis. “Het laat zien dat ook gewone voetbalclubs op kunnen staan tegen discriminatie en racisme.”