Miljardair Laurens Last neemt luxe jachtenbouwer over: 'Het is een droom'

De luxe jachtenbouwer Heesen Yachts in Oss wordt overgenomen door de Tilburgse ondernemer, investeerder en miljardair Laurens Last. Dat meldt het bedrijf maandag in een persbericht. Hoeveel geld er met de deal is gemoeid, is niet bekendgemaakt.

Heesen Yachts werd in 1978 opgericht in Oss en is gespecialiseerd in de bouw van stalen en aluminium superjachten, die wereldwijd worden verkocht. In de afgelopen tien jaar heeft het bedrijf meer dan tweehonderd luxe jachten verkocht.

Ontsnapt aan ondergang

Na de Russische invasie in Oekraïne in 2022 wilde Heesen Yachts snel af van eigenaar Vagit Alekperov. De Rus was voormalig Sovjet-onderminister en oprichter van olieconcern Lukoil. Vanwege zijn banden met Poetin en de dreiging van EU-sancties dreigde het bedrijf in zwaar weer te komen.

Heesen Yachts weer in Nederlandse handen

Een eerste poging om zijn aandelen onder te brengen in een Nederlandse stichting mislukte, maar later lukte de overdracht alsnog. Sindsdien is Heesen weer volledig in Nederlandse handen. Volgens het bedrijf zou het aanblijven van de Rus mogelijk tot faillissement hebben geleid en het verlies van duizend banen.

