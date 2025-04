Steeds meer ruzie in het verkeer: 'Zoeken schuld niet bij zichzelf'

Weggebruikers maken steeds meer ruzie met elkaar nadat ze een botsing hebben gehad. Zondag werd een vrouw in Eindhoven in haar gezicht geslagen omdat ze ruzie kreeg over een schadeformulier. En volgens verzekeringsmaatschappijen gebeurt dat steeds vaker.

"We zien meer en meer discussiezaken", vertelt Rembrandt Groenewegen van DAS verzekeringen. Hij is daar jurist Verkeer& Letsel. 'Vroeger' namen mensen hun verlies na een botsing. Je tekende samen de papieren, baalde, maar deed het ermee. Die tijden zijn veranderd. Dat zien verzekeraars terug in hun cijfers. "In 2024 waren mensen het 7500 keer niet met de schuldvraag eens. Ze gaan dan de discussie aan. Dat zijn er 500 meer dan het jaar ervoor", vertelt Groenewegen. Dan gaat het om relatief simpele kop-staart-botsingen, waarbij mensen toch besluiten om hun schuld aan te vechten. Ofwel vanaf het begin, ofwel komen ze op hun verhaal terug. "Dan heeft de andere auto opeens achteruit gereden."

"Mensen leggen minder schuld bij zichzelf neer."

Volgens Groenewegen heeft het allemaal te maken met hoe de maatschappij door de jaren heen veranderd is. "Mensen leggen minder schuld bij zichzelf neer. Ze kopen steeds jonger dure auto's, die ze vervolgens niet volledig verzekeren. En er is meer agressie", legt de verzekeringsman uit. Daarbij wordt het ook nog eens steeds drukker op de weg en hebben mensen minder te besteden. Het leven ís al ontzettend duur, maar volgens Groenewegen worden daardoor financieel ook andere prioriteiten gesteld. "Jongeren willen tegenwoordig heel veel. En ze kiezen al jong voor een dure auto, maar willen zo min mogelijk geld aan een goede verzekering betalen. Vroeger was dat minder." In plaats van op de auto te besparen, besparen ze dus op hoe het voertuig gedekt is. "Dat overkomt mij toch niet, denken ze dan. Nou, dus wel."

"Het raakt steeds meer verhit."

Relatief onschuldige verkeersruzies escaleren ook sneller. "Het wordt steeds drukker op de weg en mensen reageren hun frustraties af in het verkeer. Het raakt steeds meer verhit", vertelt de verkeersjurist. "Na een aanrijding ontstaat er een woordenwisseling en dan komt de stress eruit. Zo erg zelfs, dat sommige mensen andermans spiegels eraf schoppen."'