Grote schuurbrand na uren onder controle, stond 1500 liter dieselolie in

Een grote schuur aan de Polstraat in Wijk en Aalburg is maandagmiddag volledig uitgebrand. De brandweer rukte met meerdere brandweerwagens en een droneteam uit, omdat het om een zeer grote brand ging. Het vuur was rond vier uur onder controle, maar er komt nog wel rook vrij.

De buren hebben de brand gemeld, waarna de brandweer rond half drie uitrukte. "Ik zag rook en ben er toen snel naartoe gerend", vertelt de 16-jarige Mees van Ooijen. "Een schuurtje erachter dreigde ook vlam te vatten. Ik heb daar toen stro en pallets uit gehaald, zodat dat misschien nog gered kon worden.” Die schuur is uiteindelijk niet in vlammen opgegaan.

Het gaat om een loods van een bedrijf dat in aggregaten handelt. Naast aggregaten stonden er ook gasflessen en 1500 liter dieselolie in de schuur.

Veel rook

Met drie blusvoertuigen en een hoogwerker ging de brandweer te werk. Bij de brand kwam een uur lang flink veel rook vrij en die trok richting het dorp. "We waarschuwen iedereen om uit de rook te blijven. Ook al is het mooi weer", zei een woordvoerder van de brandweer.

De brand is begonnen bij een aantal pallets die buiten de schuur stonden. Hoe die zijn gaan branden is vooralsnog onduidelijk. De brand is vervolgens overgeslagen naar de schuur en al gauw sloegen de vlammen hoog uit het dak.

Brand onder controle

Sinds vier uur is de brand onder controle. Er komt nog wel veel rook vrij, dus de brandweer is nog bezig met blussen. De schuur is helemaal uitgebrand. Op het moment dat de brand uitbrak was er niemand binnen. Er is ook niemand gewond geraakt.