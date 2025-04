Zeer grote brand in een schuur: 'Er komt flink wat rook vrij'

In een grote schuur aan de Polstraat in Wijk en Aalburg woedt sinds maandagmiddag een zeer grote brand. De brandweer is met veel brandweerwagens en een drone-team ter plaatse. Bij de brand komt veel rook vrij.

De buren hebben de brand gemeld, waarna de brandweer rond half drie is uitgerukt. Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan. "Er komt wel flink wat rook vrij en die trekt richting het dorp. We waarschuwen iedereen om uit de rook te blijven. Ook al is het mooi weer", zegt een woordvoerder.

Foto: Roland Heitink/Persbureau Heitink

