Wildplukker Roos leeft zoals onze voorouders en haalt voedsel uit het bos

Reuzenberenklauw, Japanse duizendknoop, kliswortel en paardenbloemenblad. Het mandje van wildplukker Roos Konings uit Breda is aardig gevuld na een uurtje struinen door het voedselbos. Voor onderzoek eet ze heel de maand april alleen wat de natuur te bieden heeft: "Vanmorgen heb ik nog een lekker paardenbloemenkoffietje op."

Roos stopt bij een plant die veel mensen waarschijnlijk niet kennen als groente en snijdt er stukken vanaf. "Dit is de Japanse duizendknoop. Ik ga dit vanavond in mijn keuken bereiden en dan worden het lekker knapperige, rabarberachtige stengels."

Roos loopt niet door zomaar een stukje bos, maar door een speciaal voedselbos. Wildplukken is verboden in Nederland. "Het mag eigenlijk niet, maar het wordt wel gedoogd", vertelt ze. "Over het algemeen mag je zo'n 250 gram, zeg maar een champignonbakje vol, plukken. Als je de natuur niet verstoort, is het wel goed. Maar beter is nog altijd oogsten op particulier terrein zoals in dit voedselbos. Maar dat moet je wel even aan de eigenaar vragen natuurlijk, want je kan niet zomaar iemands tuin leegplukken."

Gestoken in een groen tuinpak en gewapend met een mandje en een speciaal wortelmes loopt Roos door een stukje bos in Hooge Zwaluwe. Al snel laat ze zien dat de natuur vol schatten zit die je kunt plukken en eten. "Kijk", zegt de 27-jarige wildplukker terwijl ze iets groens zonder aarzeling in haar mond stopt. "Dit is brandnetel en de topjes kun je gewoon snacken. Van de rest maak ik brandnetelcrackers."

"Ik ben hier negen jaar geleden mee begonnen", vervolgt Roos, die als tuinder werkt. "Ik was op reis en zag mensen aan de kant van de weg allemaal mango's en bananen plukken. Het leek me zo cool om dat ook in Nederland te doen en ik ben daarna gaan leren wat eetbaar is om ons heen. In plaats van een groene waas zag ik ineens allemaal plantensoorten die je kan eten. En dat is zo'n rijkdom."

"Het is ook wel een beetje uit idealisme, want ik vind dat ons voedselsysteem een beetje raar in elkaar zit. Dat we soja importeren uit Argentinië en dat we ons vlees juist exporten. Het is gewoon heel scheef en dat merk je ook aan de gezondheid van mensen."