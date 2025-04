Tumor bij ernstig zieke kickbokskampioen Robbie Hageman weer gegroeid

Een tegenslag voor de ernstig zieke Robbie Hageman (33) uit Nuenen. De tumor in zijn hoofd is eerder dan verwacht weer gaan groeien. De tweevoudig wereldkampioen kickboksen en vader van vier jonge kinderen laat weten dat hij ermee worstelt. "Ik sta voor een moeilijk keuze." Eerder gaven artsen aan dat zij verwachtten dat het groeien pas over een jaar of drie zou gebeuren.

Hageman was onderweg naar Rome met drie talenten van zijn sportschool. Hij kreeg een belletje van zijn vrouw die naar het ziekenhuis was gegaan voor een update over de gezondheid van Robbie. De tumor is gegroeid. "Ben ik er een keer niet bij, is het zo’n nieuws. Het kwam wel even hard binnen. Ik vond het best flink gegroeid", vertelt hij door de telefoon, terwijl hij op de weg terug uit Rome is.

"Het is nog niet zo gegroeid dat de alarmbel afgaat want het zit onder de 25 procent. Maar 15 procent vind ik al veel." Hageman zag dit niet aankomen. Hij traint nu om in oktober mee te doen met de halve marathon van Eindhoven. "Ik had dit nooit verwacht. Ik snap het ook niet, want ik voel me echt heel erg fit.”"

Robbie Hageman werd twee keer wereldkampioen kickboksen. Na een knock-out moest hij verplicht een hersenscan ondergaan en zo werd de tumor begin 2019 ontdekt. Hij ging onder het mes, maar de tumor kwam sneller terug dan werd gehoopt. In 2022 werd hij nog een keer aan de tumor geopereerd. Daarna was hij een deel van zijn zicht kwijt. Met beide ogen ziet hij aan de rechterkant niets. Alleen links en rechtdoor kan hij nog kijken.