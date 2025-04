Jongeren op fatbikes terroriseren deze wijk: 'Echt zorgwekkend'

Meerdere kinderen zijn de afgelopen weken slachtoffer geworden van geweld en intimidatie door groepen jongeren op fatbikes in de Bossche wijk Maaspoort. Ze worden bekogeld, lastiggevallen of zelfs mishandeld. Buurtbewoners maken zich zorgen over de veiligheid in de wijk. “Onze kleinkinderen mogen niet meer buitenspelen”, zegt een buurtbewoner.

Op een speelpleintje aan het Brolijnplein is vorige week een jongen van veertien jaar mishandeld door een groep jongens op fatbikes. Ze hebben hem op de grond gegooid, geslagen en tegen zijn hoofd getrapt. Volgens de politie is daar in de buurt een meisje van tien bekogeld met takken en stenen door drie jongens. Ook zou volgens berichten op sociale media een jongetje van zeven jaar gewond zijn geraakt aan zijn pols nadat hij door oudere jongens was uitgedaagd en hard met een bal werd geraakt. Een jongen van dertien werd ook lastiggevallen door een groep jongeren. Zijn bal werd weggeschopt en tegen zijn fiets getrapt, waarna hij werd achtervolgd door de groep. Een andere moeder deelt op sociale media over wat haar zevenjarige dochtertje overkwam. "Haar fiets stond langs het gras in het park. Vier jongens kwamen langs en schoppen haar fiets weg. Het stuur was krom, het mandje eraf en de fiets helemaal beschadigd. Ze kwam helemaal over de zeik naar huis.”

"Ze bleven haar insluiten, flikkerden met lampen en schreeuwden."

Niet alleen jonge kinderen zijn slachtoffer. Een meisje van zeventien en haar vriend werden ingesloten door een groep jongeren op fatbikes waarbij de jongen tot bloedens toe werd geslagen. Er is volgens de politie aangifte gedaan, maar de daders zijn nog onbekend. Een andere vrouw deelt de ervaring van haar partner, die op weg naar huis werd achtervolgd door een groep jongeren op scooters. “Ze bleven haar insluiten, flikkerden met lampen, schreeuwden, maakten gebaren en reden met hun lichten uit. Ze reden allemaal rond haar auto, zodat ze eigenlijk geen kant meer op kon.” Ze kon wegkomen door extra gas te geven en een omweg te maken naar huis. Naast de intimidatie en mishandeling worden er ook spullen vernield. Een bewoner schrijft bij een foto van een jeu-de- boulesbal en een kapotte ruit: “Deze vlogen er een paar tegen de ruit afgelopen week.” Daarop reageert iemand: “Zelfde bij ons. Ook met een jeu-de-boulesbal.” Volgens de politie zou er ook met eieren tegen ramen van huizen zijn gegooid.

"Stelletje tuig zonder opvoeding."