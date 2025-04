Jan Biggel grapt over bom op Schiphol en krijgt 500 euro boete: ‘Debielen'

Jan Biggel blijkt zich flink in de nesten te hebben gewerkt toen hij vorige week naar Turkije vloog. De volkszanger maakte een grapje over een bom toen hij de marechaussee zag staan. In de ontvangsthal werd hij vervolgens tegen een muur gezet, gefouilleerd en uiteindelijk kreeg hij een boete van 500 euro. “Die Amsterdammers mogen die Brabanders nie”, zegt Biggel geïrriteerd.

De zanger zit op dit moment in Turkije voor de Muziekreis, een jaarlijks evenement van RadioNL waar hij een paar optredens doet. Maar de reis daarnaartoe ging niet zonder kleerscheuren. Goedgemutst als hij altijd is, maakte hij bij aankomst op het vliegveld een grapje naar zijn geluidsman, maar dat pakte helemaal verkeerd uit. “Wij kwamen ’s ochtends op Schiphol aan en ik zag daar de marechaussee staan met al die wapens. Ik zei tegen mijn geluidsman, ‘maar goed dat we geen bom bij hebben’.” De zanger zag er zelf geen kwaad in, maar blijkbaar luisterde de marechaussee ook mee.

“Ik werd gewoon als een terrorist behandeld."

“We lopen verder, ik kom binnen en wordt ineens tegen een muur aangezet”, vertelt hij. “Ik had m’n koffer met veel moeite dicht gekregen, witte nie? Nou, die hebben ze meteen opengemaakt. Die kreeg ik daarna niet meer dicht en moest ik half open in dat vliegtuig gooien”, moppert Biggel. “Zelfs m’n oordopjes controleerden ze. Wat een debielen. Die Amsterdammers mogen die brabanders nie.” De 'Ons moeder zeej nog'-zanger werkte netjes mee en hield zich op dat moment in, maar vond er van alles van. “Ik werd gewoon als een terrorist behandeld”, zegt hij. “Ik dacht, kom op jongens. Als ik echt een bom bij had, zou ik er toch niks van zeggen, snapte? Ze zijn zo dom en verleggen alle aandacht naar iemand die een geintje maakt. Als een echte terrorist met tank en al achter me langs was gegaan, hadden ze hem niet eens gezien.”

“Ik stond perplex. Ik dacht eerst stik erin, maar heb toen toch maar betaald."

Biggel mocht met een boete van 500 euro op zak uiteindelijk het vliegtuig in stappen. “Ik stond perplex. Ik dacht eerst stik erin, maar heb toen toch maar betaald. Want we moesten ook nog naar Turkije.” De volkszanger liet zijn reis er niet door verpesten. “Toen we in het vliegtuig zaten, lachten we er maar mee. En hier is het nu keigezellig, dus dat gedeelte ben ik alweer vergeten.” Hij zal de volgende keer wel beter op zijn woorden letten. “Ik denk dat ik de volgende keer niet nog zo’n grap maak", lacht hij. "Die Brabantse humor snappen ze niet.”