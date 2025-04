Man lokt nepbankmedewerker in val, politie staat bij het huis te wachten

Een man uit Sint Willebrord is zondag een nepbankmedewerker te slim af geweest. Hij was het zat dat zijn ouders constant werden gebeld door zogenaamde bankmedewerkers en bedacht een list. Uiteindelijk wist de politie een 24-jarige crimineel daardoor in de boeien te slaan.

De ouders van de man waren al meermaals gebeld door nep-bankmedewerkers. De criminelen vroegen steeds om geld, pincodes en kostbare spullen, maar het stel trapte er niet in. Na de zoveelste keer was hun zoon het beu en schakelde hij de telefoon van zijn vader door naar zijn eigen telefoon.