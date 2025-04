Stroomstoring in Eindhoven, 1400 adressen zonder elektriciteit

Er is maandagavond een grote stroomstoring in een woonwijk in Eindhoven. Volgens Enexis zijn 1419 adressen getroffen.

Volgens een woordvoerder is de wijk Tongelresche Akkers getroffen. Dat is een redelijk grote woonwijk binnen het stadsdeel Tongelre. Op de website van Enexis staat dat het om 71 postcodes en 10.000 adressen gaat, maar dat klopt volgens de woordvoerder niet.

Vooralsnog lijkt het te gaan om een spontane storing in een kabel. Enexis onderzoekt wat er aan de hand is. De netbeheerder verwacht dat de problemen rond kwart voor tien vanavond zijn opgelost.