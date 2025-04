Woonwagenbewoners krijgen hun zin, onderzoek naar discriminatie

Woonwagenbewoners in Breda hebben een klacht tegen het bestuur van hun stad ingediend bij het College voor de Rechten van de Mens. Ze verwijten burgemeester en wethouders discriminatie en willen een onderzoek. "Het wordt tijd dat ze eens op de vingers worden getikt", zegt indiener van de klacht Bart Hülters van de Stichting Woonwagenbelangen Breda. Het is een aanvulling op een klacht die vorig jaar al werd gedaan tegen een ambtenaar van de gemeente. Het College voor de Rechten van De Mens heeft die zaak al in onderzoek.

"Ik heb mijn persoonlijke dossier eens opgevraagd bij de gemeente Breda", vertelt Bart Hülters (45). "Bij mijn gegevens zie ik dan de toevoeging 'woonboot/woonwagen' staan. De gemeente heeft mij tot mijn verbijstering dus gebrandmerkt. Dat kan en mag toch helemaal niet? Dat lijkt mij discriminatie!" Ook de bekende advocaat Peter Schouten, die de Bredase woonwagenbewoners helpt, zet hier grote vraagtekens bij. "Dit is net zoals bij de toeslagenaffaire", zegt hij. "Er worden hier bijzondere persoonsgegevens vermeld in een burgerdossier. Dat kan dus helemaal niet en de zaak gaat nog veel verder. Of het strafbaar is, kan ik nu nog niet zeggen, maar ik ga dat allemaal uitzoeken. De gemeente moet maar eens een antwoord geven op wat er allemaal is gebeurd."

Het onderdeel uit het burgerdossier met de toevoeging woonboot/woonwagen.

Het rommelt al een tijdje tussen de woonwagenbewoners en de gemeente Breda. Een ruzie die nu weer een nieuw hoofdstuk krijgt door de ingediende klacht over discriminatie aan het adres van het gemeentebestuur. Een aantijging naar aanleiding van een lang en inmiddels slepend conflict.

"Ze hebben ons jarenlang tegengewerkt omdat we woonwagenbewoners zijn."

Dat conflict draait om een stuk braakliggend terrein pal naast het woonwagenkampje in de Bredase wijk Haagse Beemden. De reizigers willen daar al jaren extra standplaatsen, maar de gemeente laat wooncorporatie Alwel er nu 24 appartementen voor senioren bouwen. Donderdag wordt door de gemeenteraad gestemd over de benodigde wijziging in het bestemmingsplan.

Leonie en Bart Hülters voor het perceel waar Alwel wil gaan bouwen (foto: Ronald Sträter).

De woonwagenbewoners willen dat hele plan van tafel hebben. Zij vinden dat zij tijdens het hele proces ongelijk behandeld en gediscrimineerd zijn. "Ze hebben ons jarenlang willens en wetens tegengewerkt", zegt Hülters. "Breda heeft ons gewoon genaaid omdat we woonwagenbewoners zijn en daar hebben we bewijs voor. Dat blijkt onder meer uit interne stukken die we in handen hebben door een Woo-verzoek (Wet open overheid)." "Tussen 2018 en nu zijn wij in Breda structureel benadeeld door gemeentelijk beleid", vervolgt hij. "Ze hebben gehandeld in strijd met de beginselen van gelijke behandeling, respect voor culturele identiteit en het recht op fatsoenlijke huisvesting. Vandaar de klacht bij het College voor de Rechten van de Mens. En dan vooral tegen de bestuurders die er eerder zaten. Het wordt tijd dat ze eens op de vingers getikt worden."

"Het is verboden, maar in Breda gaan ze gewoon door met het uitsterfbeleid."

Wethouder Eddie Förster van Breda gaf onlangs in de gemeenteraad toe dat er fouten zijn gemaakt in het verleden en dat de woonwagenbewoners zijn achtergesteld. Maar nu gaat volgens hem het huidige college voortvarender te werk en wil het voor het einde van het jaar 26 extra standplaatsen in de stad toewijzen. "Na de afschaffing van het uitsterfbeleid in 2018 zijn er in Breda nul standplaatsen bijgekomen", zegt Leonie Hülters, de vrouw van Bart. "Ze zeggen nu van alles omdat ze bang zijn, maar er gebeurt niets. Het is verboden, maar in Breda gaan ze gewoon door met het uitsterfbeleid (zie kader)."

Uitsterfbeleid tot 2018 In 1999 werd in Nederland de Woonwagenwet afgeschaft en gold voor de woonwagencentra een uitsterfbeleid. Nieuwe standplaatsen voor woonwagens kwamen er niet en woonwagenbewoners moesten maar naar gewone woonhuizen verhuizen. Maar na juridisch getouwtrek mag dat sinds 2018 niet meer en moeten gemeenten weer standplaatsen bieden. Bart en Leonie Hülters wonen met hun gezin noodgedwongen in een woonhuis. Ze wachten al tientallen jaren op een standplaats, maar die is er niet. "Het leven in een woonwagen, dat zit in je bloed! We hebben nu geen keus. Het is nu ook officieel cultureel erfgoed."

Ook de oppositie in de Bredase gemeenteraad spreekt harde woorden. "Dit plan is vies", zei Iwan Dienjes van de LPF onlangs tijdens een vergadering. "Besmeurd met discriminatie, besmeurd met wanbeleid, besmeurd met misstanden." Breda ziet in ieder geval geen reden om de plannen naast het kamp in de Haagse Beemden te wijzigen en de bouwplannen van Alwel te stoppen. "Het is voor ons een jarenlange strijd tegen discriminatie", zegt Bart Hülters. "Dat geven ze min of meer toe, maar ze draaien niets terug. Ik vind dat ze het bouwplan van Alwel moeten intrekken, want anders houden ze gewoon vast aan het oude (uitsterf)beleid. Dat is discriminerend en moet stoppen." Het is de vraag wat de gemeente Breda met de klacht doet. Eerder kreeg ze al een aangetekende brief - die Omroep Brabant heeft ingezien - van het College voor de Rechten van de Mens. Want de klacht is een aanvulling op een eerdere melding van discriminatie van Hülters op 25 februari vorig jaar. "Ik vroeg aan een ambtenaar waarom wij niet op dat stuk grond naast het kamp mogen wonen. Het antwoord was: 'omdat je een woonwagenbewoner bent'. Ik heb over de klacht officieel nog niets vernomen van de gemeente."