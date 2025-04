Vechtsporters voor de vierde keer naar WK cheerleading: 'Heel explosief'

Hij deed aan kickboksen en werkte in de bouw, maar toen kwam cheerleading op het pad van Karsten van Bezooijen. De nu 32-jarige Tilburgse krachtpatser bleek zeer geschikt voor de sport en doet vanaf vrijdag voor de vierde keer mee aan het WK in Amerika. Datzelfde geldt voor plaatsgenoot Jens Kuijpers (30). Hij tikte vroeger als judoka de Nederlandse top aan. Karsten: “Ik doe aan olympisch gewichtheffen. In plaats van de halterstang til ik bij cheerleading een mens op.”

De eerste keer dat Karsten door een bekende werd benaderd voor cheerleading had hij er zijn vraagtekens bij. “Ik was net bezig met mijn afstuderen, had een baan en vond het leuk om te sporten. Bij cheerleading had ik niet echt een idee wat het precies was: ik zei op vakantie gekscherend dat ik iemand wel even een eindje zou weggooien. Toen ik de sport voor het eerst deed, was het onwennig om iemand bijvoorbeeld op te tillen. Maar ik heb het gewoon geprobeerd en na een laagdrempelige start ging het steeds beter.”

Met zijn 32 jaar is Karsten een ervaren kracht in de ploeg. Ook Jens Kuijpers (30) gaat voor de vierde keer naar het WK in het Amerikaanse Orlando. De Tilburger rolde de cheersport in nadat hij tot 2017 op hoog niveau judode. “Door een reis in Japan kwam ik toevallig in aanraking met cheerleading. Ik vond het geweldig. Soms kun je dingen niet zo goed half doen en dus nam ik het heel serieus.” In de Nederlandse ploeg zit zijn vriendin Suzanne Zegers, die ook de overstap maakte vanuit de judowereld.

Net zoals jaren geleden in het judo doet Jens er als cheerleader veel aan om de beste versie van zichzelf te zijn. “Met judo kun je alleen naar jezelf kijken, terwijl cheerleading een echte teamsport is. Je streeft met z’n allen naar perfectie. Een stuntje is goed te doen, maar als je dat twee minuten lang doet en een menselijk lichaam boven je hoofd gooit, dan is dat erg zwaar. Het is bovendien een sport waarbij je altijd meer wil. Toch weer een ingewikkeldere stunt, toch weer hoger of sneller.”

Jens en Karsten hopen met Team Cheerleading Nederland een mooi resultaat neer te zetten op het WK. “Amerika gaan we niet verslaan, dat is next level. Dit is voor ons een opbouwjaar voor de volgende jaren, omdat we werken met een jonge groep. In onze categorie gaan we voor een plek bij de eerste tien."