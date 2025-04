Groot, groter... ASML: vier gebouwen voor 4000 medewerkers geopend

De kelderende koersen en onrust op de beurzen zijn geen spelbederver voor ASML. Het aandeel daalde afgelopen week met tien procent, maar desondanks ging een feestje in Veldhoven dinsdag gewoon door. Vol trots werden vier nieuwe gebouwen in gebruik genomen. Wereldspeler ASML blijft groeien en huisvest in Veldhoven vierduizend medewerkers in de nieuwe gebouwen. In totaal werken er nu in Veldhoven meer dan 20.000 mensen bij ASML.

Deze vier nieuwe kantoorgebouwen op de Run 1000 staan op historische grond. Het is de plek waar in 1985 het allereerste eigen gebouw van ASML in gebruik werd genomen. Nu staan er vier kantoorgebouwen in de vorm van een kubus. Door een centraal gebouw zijn ze met elkaar verbonden. Glas van dat eerste gebouw is in de vloer verwerkt. Een knipoog naar het verleden. Het terrein en de gebouwen geven een beeld van hoe ASML in 2025 met medewerkers om wil gaan. Het is - zoals vaker gezegd over ASML - een kleine wereld in de wereld. De fiets centraal

Het eerste wat opvalt is de enorme overdekte fietsenstalling. Daarna volgt een gebouw vol douches. “Het is een douchegelegenheid, omkleedruimte en een droogruimte voor fietskleding”, vertelt Rob van de Goor van ASML. Hij begeleidde de nieuwbouw en keek naar de wensen van het personeel. “Je hebt zo geen excuus meer om niet op de fiets te komen. Het kan zo altijd, onafhankelijk van het weertype.”

De ruimte waar medewerkers zich kunnen opfrissen (foto: Rogier van Son).

ASML zit op meerdere locaties in Veldhoven en Eindhoven. Als medewerkers bijvoorbeeld naar de High Tech Campus of naar het Flight Forum in Eindhoven willen gaan, kunnen ze de deelfiets pakken. Of ze laten op bestelling de pendelbus komen.

Een wandeling over het nieuwe werkterrein komt langs een hotel voor insecten, voor egels, voor vleermuizen en voor vogels. Verderop staat de memorial bench: een ronde bank bij een boom. Op de bank staan teksten als ‘For life and Joy’. De gedenkplek was eerst op een ander terrein, maar heeft hier een vaste plek gekregen. “Hier kun je je dierbare geliefde herdenken", zegt Van de Goor.

De gedenkplek bij de gebouwen van ASML (foto: Rogier van Son).

Eenmaal binnen in de gebouwen, vallen de enorme trappen op. Liften lijken niet aanwezig. "Die zitten in de hoeken van de gebouwen. Het idee is dat je nu vaker en eerder de trap neemt", legt Van de Goor uit. In de gebouwen werkt het ondersteunend personeel, zoals IT en personeelszaken.

Opvallend is de trap die je bij binnenkomst meteen tegenkomt (foto: ASML).

Bij de bouw werden tips gegeven door een groep medewerkers met bijvoorbeeld autisme en hoogbegaafdheid. Met hun wensen is rekening gehouden. "Stel dat het hier waar we nu zitten niet allemaal van hout was, maar van beton. Dan zou het hier galmen. Deze doelgroep kan daar heel gevoelig voor zijn. Dan kunnen ze gewoon niet optimaal meer werken. Het gevolg is dat ze dan minder op kantoor zijn en dus meer van thuis uit gaan werken. Dat wil je ook niet hebben." Er bleek ook behoefte te zijn aan Focus Rooms: ruimtes waar medewerkers in alle rust kunnen werken. "Die zijn er voor één of twee personen. Daar zit je in een afgesloten ruimte, helemaal geluiddicht. Je kunt je concentreren op het werk wat je moet doen."

Twee cabines waar personeel zich kan terugtrekken om in stilte te werken (foto: ASML).

Iets anders is de 'stiltezone'. Hier zijn vele werkplekken waar je net als in een stiltecoupe niet mag bellen of praten. Wie uiteindelijk even wil ontspannen, kan terecht in de 'recharge rooms'. "Dan kunnen mensen even hun hoofd leegmaken. Dat kan voor iedereen anders zijn. De een vindt het fantastisch om tafelvoetbal te spelen, de ander pingpong of darten. Er kunnen ook mensen zijn die even een powernapje willen doen in van die relaxstoelen." Het zijn zeker niet de laatste gebouwen die ASML in de regio laat bouwen. De bedoeling is om in Eindhoven uit te breiden met nog eens 20.000 werkplekken.

Vier nieuwe gebouwen zijn officieel in gebruik genomen (foto: ASML).

Wereldwijd werken er zo’n 44.000 mensen voor ASML: 23.590 werknemers in Nederland 9.700 in Azië 8.480 in de Verenigde Staten 2.260 in EMEA: Europa, Midden-Oosten en Afrika (exclusief Nederland) ASML zit op meer dan zestig plekken op de wereld. Het gaat voornamelijk om teams die in actie komen als er bij een klant iets misgaat met de machine. Ook voeren zij onderhoud uit. De grootste productielocaties van ASML zitten in Veldhoven, Berlijn, Wilton (Silicon Valley) en San Diego, Zuid-Korea en Taiwan