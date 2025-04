Schip De Zonnebloem kan nog weken niet varen, reizen geannuleerd

Het riviercruiseschip de Zonnebloem ligt na een aanvaring voorlopig nog aan de wal. Het herstel gaat zeker tien weken duren, maakte de Nationale Vereniging de Zonnebloem bekend. Alle reizen tot eind juni zijn geannuleerd.

Het schip is volledig aangepast om mensen met een lichamelijke beperking een vakantie te bieden, in Duitsland, België en Nederland. Er varen altijd veel vrijwilligers mee.

Jolle Wietse Visser, kapitein van MPS de Zonnebloem, zegt dat er uitgebreid onderzoek is uitgevoerd naar de schade. "We hebben drie partijen uitgenodigd om een inschatting te maken van de te verwachte kosten en hoeveel tijd de werven nodig denken te hebben voor de reparatiewerkzaamheden.”

Enorme schade

De schade is enorm, stelt de vereniging. Niet alleen het gat in de romp, maar door de klap van de aanvaring zijn er aan boord ook veel dingen kapot.

Een eerste voorzichtige schatting van de kosten van de totale schade loopt in de zeven cijfers. "Bepaalde onderdelen moeten speciaal besteld worden en het is nog even afwachten hoe lang die levertijd is", zegt de kapitein.

De schade aan de boot was na de aanvaring goed te zien: