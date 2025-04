Influencer Iris over flinke daling op de beurs: 'Geen paniek'

Sinds de Amerikaanse president Donald Trump importheffingen heeft aangekondigd, zijn de beurskoersen flink gedaald. De laatste keer dat we zo'n daling zagen, was tijdens de coronacrisis. Grote bedrijven en beleggers maken zich zorgen over de economie. Maar wat betekent dit als je zelf wat spaargeld in aandelen hebt zitten? "Maak geen overhaaste beslissingen", zegt de Eindhovense Iris Newman.

Het zit zo: als je aandelen hebt, kunnen die meer of minder waard worden. Sinds president Trump importheffingen aankondigde, zijn de aandelenkoersen flink gedaald. Beleggers zagen hun vermogen dus plotseling minder waard worden. Maar dat betekent volgens Iris niet meteen dat je je zorgen moet maken als je wat spaargeld in aandelen hebt gestopt.

Iris maakt onder de naam 'One Broke Girl' dagelijks video's over allerlei soorten geldzaken, zoals besparen, budgetteren en beleggen. Op Instagram heeft ze bijna honderdduizend volgers. Deze maandag maakte ze nog een video speciaal over de beurscrash, om mensen te laten weten dat ze niet in paniek hoeven raken. "Nu de beurs is gedaald, maken mensen zich zorgen. Zeker als ze net zijn begonnen met beleggen en nog niet eerder zo'n daling hebben meegemaakt", vertelt ze.

"Beleggen doe je, als het goed is, voor de lange termijn. Dat betekent dat je alleen geld inlegt dat je voor zo'n tien of twintig jaar kunt missen", zegt Iris. De beurscrash van nu laat volgens haar heel goed zien waarom dat zo belangrijk is: "Je wilt niet in de situatie zitten dat je het geld echt nodig hebt op een moment dat de beurs onderuit is gegaan. Je moet kunnen wachten tot het zich weer heeft hersteld. Want als je je aandelen op een laag moment verkoopt, zijn die verliezen echt."

Zie jij je vermogen dus plotseling minder waard worden, maar heb je het geld niet nodig? Geen reden tot paniek, volgens Iris. "Blijf doorademen en wacht rustig af. Als je je geld kunt laten staan, kan het uiteindelijk weer groeien."

De influencer noemt eerdere beurscrashes als voorbeeld, zoals die bij de kredietcrisis in 2008 en in 2020 tijdens de coronapandemie. "We kunnen de toekomst natuurlijk niet voorspellen, maar de beurs heeft zich in al die gevallen hersteld. Hij staat nu zelfs flink hoger. Het is dus vooral de vraag hoe lang het gaat duren."