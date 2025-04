Vlammen boven Moerdijk voorlopig goed te zien, affakkelen duurt nog 24 uur

Op industrieterrein Moerdijk is dinsdagmiddag kort de elektriciteit uitgevallen door een stroomstoring bij netbeheerder TenneT. Als gevolg ontstond een grote zwarte rookpluim bij de fabriek van Shell. De situatie is inmiddels onder controle, maar het affakkelen gaat nog wel 24 uur duren.

De rookpluim was in de wijde omtrek te zien. Toch ging het niet om rook door brand, maar om rook door extra fakkelen: een mechanisme dat als veiligheidsmaatregel in werking treedt bij het uitvallen van de stroom in fabrieken.

Een fakkel is de waakvlam van een fabriek. Soms is extra affakkelen nodig bij storingen en onderhoud. "De stroom was uitgevallen en dan wordt er direct extra afgefakkeld. Dat gebeurt dus eigenlijk uit voorbehoud", legt een woordvoerder van Shell uit.