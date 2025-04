Treinen tussen Tilburg en Den Bosch rijden weer

Tussen Den Bosch en Tilburg rijden weer treinen. Dinsdag tussen drie en zeven uur lag het treinverkeer stil. De NS meldde dat er sprake was van een overwegstoring. De hoop was dat de problemen rond 17:15 uur opgelost zouden zijn, maar dat is niet gelukt.

Eerder vandaag lag het treinverkeer ook al even stil. Dit had te maken met de korte stroomdip die tegelijkertijd plaatsvond in en rondom Moerdijk. Door de stroomuitval ontstond daar veel rook bij het affakkelen van gassen. Het treinverkeer lag toen ongeveer een halfuur stil. Het is niet duidelijk of er een verband is tussen de overwegstoring en de storing van eerder vandaag.