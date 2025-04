Mannen rennen op snelweg achter hond aan en weten hem te redden

Vier mannen hebben op de N2 bij Eindhoven een hond van de weg gered. De hond liep los op de snelweg ten oosten van Eindhoven. De redders twijfelden geen seconde. "Ik trapte op de rem", zegt één van hen. "En we zijn meteen uitgestapt."

Henri Stuiver was samen met zijn drie collega's in het bedrijfsbusje van hun bouwbedrijf op weg naar huis toen ze het verkeer gek zagen doen. "Een aantal auto's voor ons waren aan het slingeren en reden bijna tegen de vangrail", vertelt Henri. "Opeens zagen we de hond. Ik heb het busje meteen stilgezet met de alarmlichten aan. We stapten uit en probeerden meteen het verkeer tegen te houden en de hond te redden."

Dat ging niet makkelijk. "De hond liep van ons weg en toen ik dichtbij kwam liet hij zijn tanden zien. Ondertussen scheurden er auto's met tachtig kilometer per uur langs ons af."

De mannen volgden de hond over de weg. "Ik denk dat we wel 600 of 700 meter hebben afgelegd voordat we hem te pakken hadden. Daarna hebben we de dierenambulance gebeld, maar die had het te druk." De hond aan zijn lot overlaten was natuurlijk geen optie, dus met zijn collega's heeft Henri hem naar de zwerfdierenopvang gebracht.

"Achteraf gezien was het best een gevaarlijke actie", zegt Henri. "We dachten niet na en sprongen gewoon uit het busje. Maar het had niet veel gescheeld of een van ons of de hond was bezeerd geraakt."