NAC krijgt miljoenen na verkoop oud-speler aan Duitse club

NAC Breda kan zo'n twee miljoen euro op de bankrekening tegemoet zien, zonder daar iets voor te hoeven doen. Ezechiel Banzuzi (20) heeft namelijk een contract getekend bij de Duitse club RB Leipzig. En zijn oude club NAC profiteert mee. Met de transfer is 16 miljoen euro gemoeid en daarvan krijgt NAC 2 miljoen euro, meldt VI.nl.

Banzuzi debuteerde in het seizoen 2021/2022 in het eerste elftal van NAC. Na zijn tweede seizoen vertrok de middenvelder voor ruim 1 miljoen euro naar het Belgische OH Leuven.

Daar speelde hij 66 competitiewedstrijden in twee seizoenen en werd hij speler van Jong Oranje. De middenvelder stond in de belangstelling van meerdere buitenlandse clubs, maar hij koos dus voor het RB Leipzig waar hij onder andere voormalig PSV-aanvaller Xavi Simons tegenkomt. NAC had in het contract met OH Leuven een doorkoopclausule laten opnemen en daar profiteert het nu van.

