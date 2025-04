Brabanders zijn vaak te zien op tv en dit is waarom

Brabanders zijn relatief vaak te zien op tv. Bijvoorbeeld in programma's als Boer zoekt vrouw en Ex on the Beach. Ook aan Brabantse acteurs en presentatoren is geen gebrek. Het puilt uit van de Brabanders op de beeldbuis, maar hoe komt dat? "Brabanders doen meestal niet zo moeilijk en zeggen in eerste instantie gewoon 'ja' als hen iets wordt gevraagd. Dat is mijn ervaring in ieder geval", zegt acteur en Bekende Brabander Frank Lammers.

Brabant is de op drie na grootste provincie van ons land. Er wonen bijna 2,7 miljoen mensen. Dat verklaart misschien al deels waarom er zo vaak Brabo's op televisie te zien zijn. Lammers heeft er zo zijn eigen verklaring voor: "Je hebt mensen die eerst denken en dan doen. En je hebt mensen die meteen doen en dan pas denken. Dat laatste hebben Brabanders vaak. Dan kom je dus in dat soort programma's terecht."

Married at First Sight

In dit programma zijn maar liefst vier van de zes mensen Brabants: De 44-jarige Dennis uit Vught en de Tilburgse Mariska (55). Zij werkt als manager bij een kledingwinkel en is groot liefhebber van ABBA. Hij werkt als kapper. Een geheel Brabants koppel is ook van de partij: de 49-jarige Olof wordt omschreven als een romanticus puur sang met een brede glimlach. Hij woont in Eindhoven en werkt als presentator. Het jawoord gaat hij geven aan Femke van 41 jaar. Zij heeft een succesvolle carrière als model achter de rug en woont in Herpen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag schitteren ze in het programma van RTL.

Ex on the Beach

Ook bij Ex on the Beach zijn Brabanders rijkelijk vertegenwoordigd. ‘Dekhengst’ Harrie Snijders uit Eindhoven werd een van de bekendste deelnemers van het reality-programma. Verder werden ook de ‘terror twins’ Sharon en Esmee Ipema uit Den Dungen bekend door het programma.

B&B Vol Liefde en De Bachelor

Ook aan deze programma's deden afgelopen jaar meerdere Brabanders mee. Zo ontving de Brabantse kasteelheer Albert Diks vrouwen in zijn riante Spaanse kasteel en reisden Suzanne uit Breda naar Schotland en Sjoerd Meijers uit Den Bosch naar Zuid-Afrika voor de liefde.

Een jaar eerder werd kandidaat Olof uit Vught de publiekslieveling door zijn vaste uitspraak ‘Niks mis mee’. En bij De Bachelor met Gerard, die afgelopen weken op Videoland te streamen was, deed Angelina uit Helmond mee. Haar zoon Giancarlo was eerder ook al in de Bachelorette voor Sylvia Geersen te zien.