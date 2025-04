Willem II-fans zijn er klaar mee, maar oud-coach verdedigt Peter Maes

De supporters van Willem II zijn er klaar mee. De slechte resultaten van hun ploeg na de winterstop - er werden slechts twee punten behaald - zitten hen zo hoog dat ze dinsdagavond spandoeken ophingen bij het Koning Willem II Stadion in Tilburg. De dreigende degradatie wordt met name coach Peter Maes aangerekend. Ten onrechte, benadrukt oud Willem II-trainer Piet de Visser (90).

Maes was vorig seizoen juist nog de gevierde man in Tilburg, nadat de Belg de club uit de onderste regionen van de eerste divisie verrassend naar de Eredivisie leidde. In de eerste helft van dit voetbalseizoen ging het ook nog goed bij Willem II, met een negende plaats op de ranglijst tijdens de winterstop. Maar sindsdien stortte de ploeg als een kaartenhuis in elkaar.

"Peter Maes had veel meer op tafel moeten slaan voor versterkingen."

"Het is heel erg dat zo'n mooie club als Willem II zo is weggezakt na de promotie", verzucht De Visser. Toch staat de oud-coach, die eind jaren tachtig Willem II zelf ook naar de Eredivisie bracht, er ook weer niet van te kijken. "De Eredivisie is namelijk veel zwaarder dan de Keuken Kampioen Divisie. De jongens doen hun stinkende best, maar het komt er niet uit. Met name in de aanval komt de ploeg tekort. Kyan Vaesen vind ik niet echt een aanwinst en Youssuf Sylla had in België ook amper gescoord." Hij benadrukt: "Maes had veel meer op tafel moeten slaan voor versterkingen."

Hij wijst naar Sparta Rotterdam dat tijdens de winterstop nog in de onderste regionen bivakkeerde. "Dat huurde in de winterstop vier spelers. Sparta staat nu in de middenmoot. Dat had Willem II ook moeten doen: huren als je weinig geld hebt. Willem II heeft een goede naam in de voetbalwereld. Spelers die bij PSV, Ajax, Feyenoord en FC Twente weinig aan de bak komen, willen hier echt wel spelen."

"Ik ging spelers desnoods uit de amateurs halen."