Nieuw Bravis ziekenhuis mag er komen, wel met wat aanpassingen

De bouw van het nieuwe Bravis ziekenhuis in Roosendaal mag met wat aanpassingen in het bestemmingsplan doorgaan. Dat concludeert de Raad van State woensdag nadat enkele bedrijven en omwonenden bezwaar hadden gemaakt tegen de plannen. Op de nieuwe locatie in Roosendaal worden de twee locaties van het Bravis ziekenhuis in Roosendaal en Bergen op Zoom samengevoegd.

De plannen werden in 2024 uitgewerkt en gepresenteerd aan de buitenwereld. Het nieuwe ziekenhuis komt langs de A58 te liggen en wordt omringd door een groot groen park. Vijftien bezwaarmakers gingen er tegen in beroep. De meeste van hen zijn omwonenden, onder meer uit de aangrenzende wijk Tolberg. Tot de bezwaarmakers hoorde ook de Stichting Natuurlijk Betrokken Tolbergn beroep, net als drie varkenshouderijen en twee landbouwbedrijven uit de buurt. Zes bezwaarmakers werden in het ongelijk gesteld. De andere wezen de Afdeling bestuursrechtspraak op enkele gebreken in het plan, geeft de Raad van State aan.

Die gebreken zijn nu hersteld door diezelfde Afdeling bestuursrechtspraak, de hoogste algemene bestuursrechter in ons land. Zo werd een extra bouwmogelijkheid geschrapt uit het bestemmingsplan. Verder was de aanleg van het park niet duidelijk in het oude bestemmingsplan vastgelegd. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft ook dat gebrek zelf hersteld. Ook voor de andere problemen in het plan werden oplossingen gevonden in een nieuw bestemmingsplan.

Lees ook Voor 400 miljoen euro verrijst een nieuw ziekenhuis: zo ziet het eruit

Nieuw ziekenhuis

De oplevering van het nieuwe ziekenhuis staat gepland voor 2029. Van boven gaat het ziekenhuis eruitzien als een soort klaverblad. De totale kosten werden in 2024 begroot op 400 miljoen euro.

De centrale hal (foto: Bravis ziekenhuis).

Het pand wordt met duurzame materialen gebouwd en het ziekenhuis gaat helemaal van het gas af. De temperatuur wordt geregeld met warmtepompen. Op de daken komen zonnepanelen. Hierdoor wordt 80 procent minder stikstof uitgestoten en wordt 60 procent op de energie bespaard. Hieronder zie je een virtuele rondleiding door het te bouwen Bravis ziekenhuis: