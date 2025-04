Dagboek helpt internationaal tophandbalster Loïs door moeilijke momenten

Loïs van Vliet wordt gezien als een van de grootste handbaltalenten van Nederland. De 19-jarige Madese is deze week met het nationale handbalteam mee op trainingsstage naar Frankrijk en keert daarna terug bij haar Duitse club TuS Metzingen. Met handballen in de Bundesliga kwam een droom uit, maar het eerste half jaar was pittig. “Als het even niet zo lekker gaat, zijn hier geen familieleden of vrienden.”

Al op haar vijftiende verliet Loïs haar ouderlijk huis in Made voor de HandbalAcademie op Sportcentrum Papendal. Ze combineerde dat met handballen bij VOC in Amsterdam. Iets meer dan twee jaar geleden debuteerde ze bij het Nederlands team en eind 2023 mocht ze tot haar grote verrassing mee naar het WK. Tijdens de Olympische Spelen in Parijs was Loïs reserve, maar ze zit nu weer bij de selectie. In Frankrijk staat deze week een trainingsweek op het programma ter voorbereiding op het WK en de EK-kwalificatiewedstrijden later dit jaar.

"Grote eer dat de bondscoach aan mij denkt."

“Ik vind het te vroeg om te zeggen dat ik een vaste waarde ben. Het is wel een grote eer dat de bondscoach aan mij denkt. Van het spelen voor Oranje krijg ik extra energie. Maar ik besef dat ik er nog lang niet ben. Ik speel bij het Nederlands team met handbalsters die voor topclubs in grote competities uitkomen.”

Om extra stappen te zetten, vond Loïs het noodzakelijk om afgelopen zomer Nederland te verlaten. Sinds dit seizoen handbalt ze in de Duitse Bundesliga. “Ik stelde mezelf de vraag wat ik wil bereiken. Het is makkelijk om te zeggen dat ik belangrijk wil zijn voor Oranje en in de Champions League wil handballen, maar dat komt niet vanzelf natuurlijk. Daarom koos ik voor een betere competitie.”

Loïs van Vliet in 2023 op het WK. (Foto: EPA/Hannibal Hanschke)

Zeker tot de jaarwisseling was het erg wennen voor Loïs. “Je komt binnen bij een nieuwe club in een nieuwe competitie, dat kost energie. Gelukkig hebben ze binnen de club gezegd dat ik de lat niet direct te hoog moet leggen. Er is vertrouwen in me, ik heb voor drie jaar getekend. Ik heb inmiddels mijn plekje wel gevonden.” Vrijwel iedere dag traint Loïs twee keer. Behalve de trainingsuren in de ochtend en avond heeft ze ook nog een parttime online baan. “Dan kan ik me focussen op werk en denk ik niet alleen aan handbal."

"Ik bel met het thuisfront om mijn hart te luchten."