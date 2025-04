FC Den Bosch stuurt technisch directeur weg en RKC lijft hem in

FC Den Bosch heeft Bernard Schuiteman weggestuurd. De technisch directeur zou na dit seizoen vertrekken bij de voetbalclub, maar de clubleiding wil niet meer met hem verder nu duidelijk is geworden dat hij bij een concurrerende club aan de slag gaat. Woensdagmiddag maakte RKC op zijn beurt bekend dat Schuiteman na dit seizoen in Waalwijk aan de slag gaat.

FC Den Bosch maakt op de website duidelijk dat het niet blij is met de overstap van Schuiteman naar RKC, dat lijkt te gaan degraderen uit de Eredivisie. "Nu duidelijk is geworden dat Bernard er definitief voor heeft gekozen in het nieuwe seizoen werkzaam te zijn voor een directe concurrent, zien wij dat dit niet meer met elkaar te verenigen is en moeten wij de belangen van de club beschermen waardoor is besloten de samenwerking per direct te beëindigen."