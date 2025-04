Boosheid over verkoop Beekvlietboerderij voor woningbouwproject

De gemeente Sint-Michielsgestel heeft besloten de Beekvlietboerderij, een historisch pand dat tijdens de Tweede Wereldoorlog dienstdeed als gijzelaarskamp, te verkopen voor woningbouw. De besturen van de stichtingen die het erfgoed beheren zijn onaangenaam verrast, woedend en verontwaardigd.

Binnen een jaar moeten ze de monumentale boerderij verlaten. Die boodschap kregen het bestuur van Stichting Gijzelaarskampen en Stichting Beekvlietboerderij twee weken geleden van de gemeente Sint-Michielsgestel. “We waren volledig verbijsterd. Dit is historisch en cultureel erfgoed. Dat kun je toch niet zomaar laten verdwijnen?”, zegt Ronel Dielissen-Kleinjans, bestuurslid van Stichting Gijzelaarskampen. De boerderij was ooit onderdeel van het Gijzelaarskamp Beekvliet. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zaten hier ruim 1200 mannen opgesloten: politici, geestelijken, wetenschappers en schrijvers uit het hele land. Die geschiedenis leeft nu voort in de tentoonstelling ‘Gegijzeld maar niet verslagen’ en schoolklassen krijgen les over het leven in gevangenschap.



De gemeente wil dat de boerderij wordt omgebouwd tot vijf tot tien huizen via een zogeheten collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Dat is een groep particulieren die samen het bouwproject opzetten en uitvoeren.

“We kregen nog complimenten van de gemeente over wat we doen hier.”

Volgens de gemeente Sint-Michielsgestel was al lange tijd duidelijk dat het gebruik van de boerderij tijdelijk zou zijn. In 2016 werd al besloten dat het gebouw verkocht zou worden. “Dat ontkennen wij ook niet, maar in de tussentijd is er veel gebeurd”, legt het bestuurslid van de Stichting Gijzelaarskampen uit. “Vanuit de gemeente kregen we eerst nog steun en complimenten over wat we doen op deze plek.”

Uit een raadsbrief van 2023 blijkt dat het college van plan was om de Beekvlietboerderij aan Stichting Beekvlietboerderij te verkopen. Omdat volgens de gemeente het ‘behoud van dit cultureel erfgoed van groot maatschappelijk belang’ is. “Daarom waren wij des te meer verbaasd dat ze het pand nu ineens wel gaan afstoten en daar ineens woningen willen bouwen”, zegt ze. “We zijn zeker niet tegen woningbouw, maar je gaat de Sint-Jan toch ook niet afbreken om daar woningen neer te zetten?”



Volgens de gemeente is er naar verschillende belangen gekeken. Omdat er veel nieuwe huizen nodig zijn, is er uiteindelijk gekozen om op deze plek woningen te bouwen.

“Zo’n bijzondere plek kun je niet zomaar weghalen.”

De reacties op sociale media over het besluit van de gemeente zijn volgens Dielissen-Kleinjans overweldigend. “Vanuit het hele land krijgen we berichten. Mensen zijn boos en verbaasd. Ze zeggen allemaal: dit is zo’n bijzondere plek, die kun je niet zomaar weghalen.”



Om dat duidelijk te maken, zette de stichting onlangs een petitie op. “We kregen steeds de vraag: kunnen we iets doen om de boerderij te behouden? Dat heb ik meteen geregeld.” Binnen twee dagen is de petitie al ruim vierhonderd keer ondertekend.

“Het heeft een totaal andere impact.”