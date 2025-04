Tilburg werkt aan eerbetoon voor Henny Vrienten

Tilburg is de stad waar de drie jaar geleden overleden zanger en gitarist van Doe Maar groot werd. Maar in de stad is geen spoor van de destijds razend populaire Henny Vrienten te vinden. Dat moet veranderen, vindt zijn vriend Tom America: "Doop de Fontys Rockacademie om in de Henny Vrienten Academie."

René van Hoof & Christel van Bebber Geschreven door

Het huis waar Henny Vrienten woonde aan de Bisschop Zwijsenstraat bestaat niet meer. Maar er zou bijvoorbeeld een gedenk-plaquette kunnen komen, zegt Tom. In de jaren tachtig was het plantsoen tegenover het huis een waar bedevaartsoort voor hele groepen meisjes. Vrienten was een popidool en tegen wil en dank razend populair. "Hij kon geen kant op en vond dat uiterst vervelend. Het is ook een van de redenen dat Doe Maar uiteindelijk is gestopt", weet Tom. Uiteindelijk is Vrienten naar Amsterdam gegaan, waar hij het imago van meisjesidool van zich af heeft geschud.

Vrienten voor zijn oude huis (gemonteerde foto)

Tom ergert zich eraan dat in Tilburg helemaal niets herinnert aan Henny Vrienten. Vlakbij zijn voormalige huisje staan een boel kliko's. "Ik noem dit een omgekeerd monument, een kliko-afwerkplek. Tilburg doet toch al niets aan Hennie Vrienten en om dat nog eens extra te accentueren hebben ze dit monument gecreëerd. Want het is natuurlijk een hele ferme ingreep. Je ziet niet vaak zoveel kliko's bij elkaar staan."

De initiatiefnemer om Henny Vrienten in Tilburg op een voetstuk te plaatsen vindt dat de Fontys Rockacademie omgedoopt moet worden tot de Henny Vrienten Academie. En omdat Vrienten gek was van gitaren en een enorme collectie van die instrumenten had, zou er in de stad een kunstwerk moeten komen in de vorm van een gitaar. Ook pleit Tom voor een Hennie Vrienten-festival, vol muziek, kunst en cultuur. Want de Doe Maar frontman was naast popmuzikant ook een veelzijdige artiest die zich bezig hield met poëzie, kunst en het componeren van filmmuziek. In Tilburg staan nog verschillende gebouwen die herinneren aan Vrienten. In een statig herenhuis tegenover de Rockacademie gaf hij gitaar les. En in het centrum staat de voormalige dansclub De Spoel. Bezongen door Vrienten met de legendarische tekst: Ik ken een heel leuk tentje, daar speelt een heel leuk bandje.

De Spoel in Tilburg (foto: René van Hoof)

"Generatiegenoten van Hennie Vrienten en ondernemers vinden nu gewoon dat er iets moet komen in Tilburg", zegt Tom. "Het repertoire van Doe Maar is zo sterk, dat gaat natuurlijk overleven. Loop een supermarkt binnen of zet de radio aan en je hoort zijn liedjes nog, al zal niet iedereen meer weten dat het Doe Maar is. Tom is ervan overtuigd dat Tilburg klaar is voor een eerbetoon. "Ik heb heel goede verwachtingen. Men is echt enthousiast in de stad, er is draagvlak voor en wij gaan er voor."