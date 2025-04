'Benitez vertrekt bij PSV, club op zoek naar nieuwe doelman'

Walter Benitez is bezig aan zijn laatste maanden als doelman van PSV. De doelman vertrekt uit Eindhoven, zo meldt PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De club wilde met hem verder, maar de Argentijnse keeper heeft volgens Elfrink besloten niet in te gaan op het aanbod van PSV om zijn contract te verlengen.

Benitez kwam in de zomer van 2022 transfervrij over van het Franse OGC Nice. Bij PSV was hij de opvolger van de Zwitserse doelman Yvon Mvogo. In Eindhoven won de Argentijnse international al snel de concurrentiestrijd van Joël Drommel.