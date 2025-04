Laat je jas maar aan de kapstok, zaterdag wordt het 24 graden

Je jas kun je aan de kapstok laten zaterdag, want dan worden temperaturen tot 24 graden aangetikt. "Daarna staat er weer regen op de planning", ziet weerman Johnny Willemsen van Weerplaza. Maar eerst dus zon, al heeft die deze donderdag nog wat moeite om door de bewolking heen te komen.

Lav Lukac Geschreven door

"Vandaag is het nog bewolkt in zo'n beetje heel de provincie, maar in de loop van de dag gaat de zon wat gaatjes prikken in die bewolking. De rest van de dag is het wisselend bewolkt met een temperatuur van 15 graden."

"Slechts een opwarmertje."

"Vrijdag krijgen we dan eerst wat mist, maar die vervaagt snel en maakt ruimte voor de zon." We fietsen het weekend in met een gemiddelde temperatuur van pak 'm beet 19 graden. "Maar dat is slechts een opwarmertje", zegt de weerman. "Zaterdag wordt het stralend weer. In Brabant schijnt dan de zon en wordt het zelfs 24 graden." Het wordt veruit de warmste dag van de week. "Maar daarna krijgen we voor het eerst sinds een tijdje weer wat regen. Maandagnacht om precies te zijn. Dan trekken donkere wolken vanuit onze zuiderburen over."

April doet wat-ie wil In deze lentemaand kan het weer alle kanten op. Kou ligt nog op de loer, maar de zomer klopt soms ook al aan de deur. De gemiddelde apriltemperatuur ligt op 10 graden. Met overdag een gemiddelde van 15 graden en in de nacht een graad of vijf. Normaal vriest het op vier dagen in deze maand, ook wordt het gemiddeld in april vier keer warmer dan 20 graden. Op één dag rijkt de temperatuur tot boven de 25 graden.