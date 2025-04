Ruim 13.000 virtuele kaarsjes aangestoken voor gepeste Nina (14)

Er zijn online al ruim 13.000 kaarsjes aangestoken voor Nina Sienkiewicz (14) uit Helmond, die vorige week haar leven beëindigde omdat ze werd gepest op school. Op de site Memori.nl hebben meer dan 300 mensen een steunbetuiging voor de familie achtergelaten. Nina heeft Poolse roots. De reacties komen uit het hele land en veel uit Polen, maar ook uit Duitsland en België.

"Jeetje, wat heeft dat meisje allemaal moeten doormaken om uiteindelijk deze keuze te maken", schrijft Suzanne uit Gemert. "Kon je nou maar zien hoeveel mensen er om je geven." Pawel uit het Poolse Bruny en tegenwoordig Helmond, gelooft stellig dat Nina nu in de hemel is. "Op een betere plek, zonder pijn en al die woorden die zoveel pijn doen."

"Je was altijd zo'n lieve meid tegen iedereen", schrijft Sem die ook uit Helmond komt. "Je durfde niet eens een vlieg kwaad te doen. Maar mensen hebben jou wel veel kwaad gedaan." De buren gaan het 14-jarige meisje ontzettend missen, schrijven ze. "Ik kan niet geloven dat je er niet meer bent, dat we nooit meer samen op vakantie kunnen gaan, samen avonturen kunnen beleven en alles wat beleven wat de toekomst ons nog meer brengt."

"Nina was een prachtig, gevoelig en licht mens, dat met haar aanwezigheid vreugde en vriendelijkheid in het leven van anderen bracht", noteerde plaatsgenoot Ewelina. "Haar glimlach kon zelfs de donkerste dagen opfleuren en haar hart stond open voor iedereen. Het is moeilijk om woorden te vinden om de pijn van dit verlies uit te drukken, maar haar herinnering zal voor altijd voortleven in de harten van de mensen die het geluk hadden haar te kennen."

"Je lieve lach, dat vrolijke meisje dat altijd wilde zingen en dansen", deelt Christel, die haar jaren kende. "Ik zal je altijd herinneren als dat mooie meisje met die mooie krullen een stralende glimlach en altijd oprecht en lief." Nina's dood doet oud-klasgenoot Zeyneb pijn. "Je was altijd zo'n lieve meid die voor iedereen altijd klaar stond. Als iemand problemen had konden ze altijd naar jou toe. Dat ik er nu niet voor jou kan zijn en jou kan helpen doet me zo veel pijn."