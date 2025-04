Militair Delano (21) uit Oirschot overleden tijdens oefening in Duitsland

De 21-jarige militair Delano is in de nacht van woensdag op donderdag om het leven gekomen tijdens een oefening in Duitsland. Het lijkt om een noodlottig ongeval te gaan.

De soldaat behoort tot het 42 Bataljon Limburgse Jagers uit Oirschot. De oefening in het Duitse Guz Altmark is 'tot nader order stilgelegd', meldt de brigade 13 Lichte Brigade op Facebook.