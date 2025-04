Game tegen oorsuizen wint Nationale Zorginnovatieprijs

Ze kunnen hun geluk niet op: de Brabantse makers van een game die helpt tegen oorsuizen, oftewel tinnitus, zijn een van de winnaars van de Nationale Zorginnovatieprijs. Mensen met oorsuizen horen een geluid dat er niet is. Prins Constantijn reikte de prijzen woensdag uit en was enthousiast over de game Freequency. “Hij zei meteen dat hij een vriend had met tinnitus en dat dit hem enorm zou helpen”, zegt winnaar Sophie Asveld van gameontwikkelaar Hulan in Waalre.

Naar schatting twee miljoen mensen in Nederland hebben last van oorsuizen. De ontwikkelaars van de app die moet helpen tegen oorsuizen kregen van het publiek 24 procent van de stemmen. Ze wonnen hiermee de publieksprijs waar 5.000 euro aan verbonden is. “Het is een bevestiging dat mensen hier iets in zien. Dat we zo breed gedragen worden door het publiek geeft aan dat iedereen wel iemand kent met tinnitusklachten”, zegt Sophie.

Ze legt uit hoe de game op je mobieltje of tablet werkt. Het geluid dat mensen met oorsuizen horen, kan heel verschillend zijn. De een hoort een piep, de ander een ruis of een fluittoon. “Eerst moet je jouw tinnitustoon instellen in de toonmaker.” Die toon moet zoveel mogelijk op de tinnitustoon lijken die iemand hoort. “Je kunt kiezen hoe hoog de frequentie is. En welke soort toon je hebt, zoals een piep of een zaagtand. Als je de toon hebt gevonden, klik je op creëer.”