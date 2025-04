In dit karakteristieke landhuis was altijd leven in de brouwerij

Het landhuis aan de Klundertseweg in Zevenbergen dateert uit 1811. In die tijd was het een buitenverblijf van een ‘hoge pief’ uit België en zijn gezellin. Met paard en wagen kwamen ze geregeld naar Zevenbergen. De laatste vijftig jaar was de familie Van Engelen eigenaar van het karakteristieke landhuis. Het huis en bijbehorend landgoed staan nu te koop voor bijna een miljoen.

“Het is ons ouderlijk huis”, vertelt Hella Grootjans-Van Engelen. Ze is een van de acht kinderen in het gezin. Haar ouders zijn inmiddels overleden en haar zus woont met twee zonen nog in het huis. "We willen het niet leeg laten staan”, legt ze uit. “Het is een authentiek en mooi pand, waar we als familie zo’n vijftig jaar met veel plezier hebben gewoond. Het was mooi geweest als iemand van óns het had gekocht, maar dat zat er niet in.”

Foto: Bon Makelaardij.

Unieke bouwstijl

Het karakteristieke pand is uniek qua bouwstijl, ligt in 5400 vierkante meter natuur en heeft een weids uitzicht. “Ik vind het oprecht een mooie woning. Het is het mooiste huis in Zevenbergen en omgeving”, zegt Hella. Haar vader kwam vroeg te overlijden. “Mijn moeder heeft ons grote gezin altijd alleen gerund. Op latere leeftijd is ze in het kleinere deel van het huis gaan wonen. In het grotere deel woonde mijn jongste zus. Het lijkt alsof het twee aparte woningen zijn, maar dat zijn het niet. In combinatie met de bouwstijl heeft elk gedeelte zijn privacy. Vroeger stond er nog een grote schuur op het landgoed. Die heeft echter in de jaren zeventig een storm niet doorstaan.”

Foto: Bon Makelaardij.

Uitstraling huis

Wat maakt het huis bijzonder? “De uitstraling van het huis en de ligging in de natuur. Je waant je in het buitengebied, maar binnen tien minuten ben je in het hart van Zevenbergen. In de door mijn moeder aangelegde tuin merk je daar niets van.”

Foto: Bon Makelaardij.

Foto: Bon Makelaardij.

“Of ik het huis ga missen? Ik heb de mazzel dat ik ongeveer vierhonderd meter hier vandaan woon. Qua omgeving verandert er voor mij niet veel. De herinneringen zijn er, die raak je niet kwijt. Alleen de familie Van Engelen woont er straks niet meer.” Roots

“Op één broer na, die in het buitenland woont, zijn we dicht bij onze roots gebleven. We wonen in een straal van tien tot vijftien kilometer van het ouderlijk huis. Het was bijzonder om op zo’n plek te mogen opgroeien. Vrienden en vriendinnen kwamen vaak over de vloer. Ook de 26 kleinkinderen kwamen regelmatig op bezoek. Mijn moeder vond alles goed. Ze hield wel van wat leven in de brouwerij.”

Foto: Bon Makelaardij.

100-jarige kastanjeboom

De 100-jarige kastanjeboom die voor het grootste deel van de woning staat, gaat Hella wel missen. “Die maakt het plaatje af. Die hoort daar gewoon te staan en mag zeker niet verdwijnen.”

Het landhuis aan de Klundertseweg in Zevenbergen (foto: Bon Makelaardij).

Afgelopen weekend was het Open Huizen Dag. “Er was gelukkig veel belangstelling voor ons ouderlijk huis. Hopelijk zit de koper ertussen. Iemand die veel waarde hecht aan de authenticiteit van de woning”, zegt Hella.