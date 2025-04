Burgemeester buigt niet voor protest tegen komst azc: 'Absoluut niet'

Burgemeester Hans van der Pas van de gemeente Maashorst buigt niet voor de relschoppers die woensdagavond bij een informatiebijeenkomst in Uden protesteerden tegen de komst van asielzoekers in zijn gemeente. Van der Pas zet de plannen voor de komst van drie opvanglocaties voor vluchtelingen in zijn gemeente niet in de ijskast. "Absoluut niet", stelt hij donderdag.

"Het is prima om te demonstreren, maar het kan niet zo zijn dat mensen een bijeenkomst verstoren, de boel intimideren en bedreigen en dat er vervolgens een besluit komt van 'dan doen we het maar niet.' Hij roept Den Haag daarom op om een 'helder signaal' af te geven dat het verstoren van dergelijke bijeenkomsten niet geaccepteerd wordt. "Ik denk dat het hele kabinet dat moet geven", zei de burgemeester. Hij verwacht van asielminister Faber en minister-president Schoof dat zij met een duidelijk verhaal komen over hoe zij hier tegenaan kijken. "Alle plannen voor de opvang van asielzoekers moeten voor 1 juli ingeleverd worden", legt hij uit. "Als dit de manier wordt hoe mensen omgaan met dit soort bijeenkomsten, dan hebben we nog een warme lente en zomer voor de boeg, denk ik."

Bij de informatiebijeenkomst over de huisvesting van asielzoekers in Uden werden woensdagavond inwoners geïnformeerd over de drie locaties in Uden, Schaijk en Zeeland die aangewezen zijn voor de opvang van vluchtelingen. Hoewel de avond aanvankelijk redelijk rustig verliep, sloeg de sfeer om negen uur om. De ME moest er aan te pas komen en vijf mannen werden aangehouden. Ze worden er onder meer van verdacht met stenen naar de politie te hebben gegooid en met pepperspray naar agenten gespoten te hebben. Ook werd er gegooid met vuurwerk. De sfeer sloeg woensdagavond om in Uden, uiteindelijk moest de ME eraan te pas komen:

Van der Pas heeft zich niet bedreigd gevoeld. Net als enkele raadsleden, zegt hij. "Wij wisten dat er zoiets zou kunnen gebeuren, omdat we natuurlijk goed hebben gekeken naar wat er op andere plekken is gebeurd." Waarmee de burgemeester doelt op protesten in bijvoorbeeld Berlicum en Best die onlangs ontspoorden. 'Met elkaar in gesprek'

Volgens de burgemeester hebben de betogers woensdagavond vooral geroepen wat ze niet willen, namelijk een azc. "Maar uiteindelijk moet je natuurlijk met elkaar in gesprek", benadrukt hij. Omdat de belangstelling voor de informatiebijeenkomst over de komst van zo'n 750 vluchtelingen in Maashorst zo groot was, wordt op 16 april een tweede avond georganiseerd.