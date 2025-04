Kilo's harddrugs tussen de bananen bij de Albert Heijn

Bij de Albert Heijn aan de Boterlaan in Best is woensdag aan het einde van de middag een grote partij harddrugs gevonden tussen een lading bananen. Het gaat volgens de politie 'om enkele kilo's aan harddrugs'.

De drugs waren verdeeld in dichtgetapete blokken en werden door medewerkers tussen het fruit gevonden. "Zij hebben de politie gebeld en toen hebben wij de drugs opgehaald", meldt een woordvoerder.