Debbie weer thuis na snelwegavontuur, baasje Django bijna in tranen

De angst om Debbie te verliezen. Het was de enige emotie die Django van den Brand (24) uit Eindhoven voelde toen zijn hond Debbie dinsdag uit angst wegrende toen hij haar uitliet. De tweejarige Tibetaanse mastiff werd even later van de snelweg bij Eindhoven gered door vier mannen, onder wie Henri Stuiver. Hij was met drie collega's op weg naar huis en ze twijfelden geen seconde, zo vertelde Henri eerder.

Django is nog maar anderhalve week het baasje van Debbie. Naar eigen zeggen een heel lief, zachtaardig en rustig beestje, dat hij net via Marktplaats had gekocht. "Ik dacht ze begint te wennen aan de thuissituatie, ik ga naar een losloopveldje met haar. Daar zit ze toch binnen de hekken." Maar Debbie, die soms wat angstig is, schrok van iets, sprong ineens over het hek en rende in paniek weg.

Van den Brand zette zijn verstand op nul en ging achter haar aan. Ruim anderhalf tot twee uur was hij haar kwijt en was hij haar aan het zoeken. Tot hij gebeld werd door het dierenasiel in Eindhoven. Daar was Debbie heen gebracht en bij het asiel konden ze direct haar chip uitlezen. "Ik was heel erg blij dat ze zo snel terecht was", vertelt Django donderdag. "Toen ik dat telefoontje kreeg, barstte ik bijna in tranen uit."