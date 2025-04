Chauffeur bekneld bij botsing tussen vrachtwagens op de A59

Bij een botsing van twee vrachtwagens op de A59 is een chauffeur donderdagmiddag bekneld geraakt. Het ongeluk gebeurde bij Raamsdonksveer vanuit Zonzeel in de richting van Den Bosch. De snelweg richting Den Bosch was tot kwart over vijf dicht.

Een van de vrachtwagens botste achterop de andere. Daardoor raakte de chauffeur van de achterste vrachtwagen bekneld. De man raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Er is geen ander verkeer bij de botsing betrokken. Omleiding

De vertraging op de A59 liep op tot ruim een uur. Verkeer richting Den Bosch werd omgeleid via de A16, A58 en A27. De afhandeling van het ongeluk duurde tot ongeveer kwart over vijf.

Foto: Persbureau Heitink.