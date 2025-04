Twee ongelukken met vrachtwagens op A58: flinke file in beide richtingen

Op de A58 tussen Tilburg en Eindhoven is donderdagmiddag in beide richtingen een ongeluk gebeurd. Richting Eindhoven is een rijstrook dicht, wat leidt tot drie kwartier vertraging. Verkeer richting Tilburg krijgt te maken met een halfuur vertraging.

De snelweg werd in de richting van Eindhoven naar Tilburg korte tijd deels afgesloten. De berger is inmiddels aanwezig en de weg is weer vrij. De vertraging bedroeg na het ongeluk ruim een uur, maar neemt inmiddels af.

Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven is de rechterrijstrook nog dicht. Een berger is onderweg. Verkeer krijgt te maken met zo'n drie kwartier vertraging. Er is een omleiding ingesteld via Den Bosch (A65, A2).