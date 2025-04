Auto's in bubbelfolie en koude pilskes, dit zijn de beste commercials

De Omroep Brabant-prijzen voor de Beste Brabantse Commercial 2024 zijn uitgereikt. Zo viel het bedrijf ZLM Verzekeringen in de prijzen voor beste televisie reclame met een spotje over een wel heel voorzichtige chauffeur, wist elektronicawinkel Lunenburg de titel in de wacht te slepen met een radiospotje over een lekker koud pilske met carnaval en won Brabantsport de online categorie met een olympisch tintje.

Acteur en presentator Patrick Stoof, die zelf ooit speelde in een Telfort-spotje, ging langs bij de winnaars om ze te verrassen. De verkiezing voor de beste Brabantse reclame is in het leven geroepen om kijkers meer te betrekken bij reclames. Dit jaar is de vijfde editie van de uitreiking.