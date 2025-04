Breda is de meest speelvriendelijke gemeente van Nederland

Breda mag zich de komende twee jaar de meest speelvriendelijke gemeente van Nederland noemen. Prinses Beatrix heeft donderdagmiddag de prestigieuze prijs van organisatie Jantje Beton in Gouda uitgereikt. Deze gemeente werd in 2023 uitgeroepen tot winnaar.

Zowel de vakjury als de kinderjury zeggen onder de indruk te zijn van de variatie aan speelmogelijkheden die er in Breda zijn. En van de manier waarop de stad sociale veiligheid onderdeel heeft gemaakt van zijn aanpak op dit gebied. “We kijken niet alleen naar de schommels en glijbanen, maar ook of er voor iedereen iets te doen is. Zijn er plekken voor grote én kleine kinderen? Kun je er klimmen en klauteren op je eigen niveau? Dat vinden we belangrijk", zegt Kiki (9) van de kinderjury.

Ook natuur is volgens haar belangrijk. "Rennen tussen de bomen, spelen met takken of in het zand graven. Een speelplek moet niet alleen maar tegels hebben. Soms is het fijn als er iemand in de buurt is die oplet, zodat we gewoon kunnen spelen zonder zorgen.”

"Dit is een fantastische beloning."