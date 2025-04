Online heksenjacht na zelfdoding Nina (14), aangiftes gedaan van bedreiging

De politie roept mensen op te stoppen met de online heksenjacht die is ontstaan na het overlijden van de 14-jarige Nina uit Helmond. Sinds bekend werd dat het meisje uit het leven stapte na pestgedrag op school regent het bedreigingen. Zowel bij twee middelbare school als bij scholieren, die met naam en toenaam als pesters worden aangewezen op sociale media. Inmiddels liggen er bij de politie in Helmond twee aangiftes van bedreiging.

"We weten dat er online heel veel rondgaat, veelal ook onjuiste informatie", laat een woordvoerder van de politie weten. "Men creëert hier nog meer onrust mee en dit kan anderen schaden als je zomaar namen de wereld in slingert."

Het Delta vmbo, de school waar Nina op zat, wordt ook overspoeld met haatdragende berichten. "Het zijn berichten als: 'jullie moeten je schamen' en 'hoe kan het dat jullie discriminatie toestaan?'", liet een woordvoerder van het schoolbestuur eerder aan Omroep Brabant weten. "Het voelt allemaal dreigend. Er worden allerlei aannames door mensen gedaan die niet kloppen."

Stille tocht

De ernstige berichten geeft de school door aan de politie en zij kijkt dan 'wat ze daar eventueel op kunnen ondernemen'. Volgens de politiewoordvoerder is er nauw contact met de school, vooral met de stille tocht zondag die eraan komt. "We monitoren de tocht en alles eromheen, we kijken uiteraard of we daarbij ook aanwezig moeten zijn."