In dit dorp is niets te gek, zo blijkt in nieuwe realitysoap

Dat onze provincie hofleverancier is van onvergetelijke reality-tv is niks nieuws. Na iconische titels als De Stylist van het Zuiden, Massa is Kassa en de Bauers, om er slechts een aantal te noemen, zijn de lenzen van medialand vanaf donderdag gericht op het dorp Sint Willebrord. In de nieuwe serie St. Willebrord: Het Mirakel Van Brabant hopen de bewoners voor eens en altijd af te rekenen met de vooroordelen.

Met een bombastische intro en een gelikte voice-over knallen de inwoners van St. Willebrord door de beeldbuis de huiskamers van Nederland binnen. Op donderdagavond ging de nieuwe serie van RTL in première en kon iedereen meekijken met het verhaal van een aantal markante bewoners van het dorp. En voor de leergierige realityshow-verslinders onder ons begint de serie goed. Zo wordt gelijk de toon gezet met een klein geschiedenislesje over het dorp. Na de Tweede Wereldoorlog begon in Nederland de wederopbouw, waarbij de welvaart alsmaar toenam. Behalve in 't Heike (de bijnaam van het dorp), daar bleef grote armoede aanhouden. De inwoners willen met de serie dan ook af van het slechte imago dat nog altijd kleeft aan het dorp. In de eerste aflevering van de serie gaan we in vogelvlucht langs een aantal markante bewoners van het dorp. Zo zien we hoe kapper Dante al touperend vertelt hoe hij in het dorp terechtkwam, zagen we hoe moeder Corrie en dochter Linda met een fles chloor de oprit te lijf gaan en hoe slagersdochters Abony en Esmee zich klaarmaken om het slagersimperium van hun vader over te nemen.

Met de vooroordelen over het bedevaartsoord (er is een replica van de Lourdesgrot in het dorp) wordt al gelijk korte metten gemaakt in de serie. "Mensen zien het hier verkeerd," zegt nagelstyliste Karina terwijl ze driftig vijlt op een setje acrylnagels. "Ze denken dat we gelijk ruzie maken en iemand negeren als ze hier komen, da is ech nie."

"Ze noemen ons messentrekkers."

En ook snoepwinkeleigenaren Arjan en Jessica rekenen maar al te graag af met de negatieve stereotypes die rond het dorp hangen. "Ze noemen ons messentrekkers", zegt Jessica, die haar liefde voor het dorp heeft vereeuwigd in een tatoeage op haar bil. Ook Dante, die pas op latere leeftijd naar het dorp kwam kreeg de wilde verhalen te horen. "Mensen zeiden voor geen goud zou ik naar St. Willebrord gaan", zegt hij terwijl hij de haren van een vrouw in de verf zet. "Als ze daar weten dat je buitenlander en homo bent, steken ze je met een mes, zeiden ze." Hij dept nog wat verf op de uitgroei van de klant. "Maar ze hebben me hier met twee open armen ontvangen."

"Alles voor het jong."