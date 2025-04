Plaatselijk dichte mist, KNMI geeft code geel af

Het KNMI heeft vrijdagochtend code geel afgegeven vanwege plaatselijk dichte mist in onder meer het zuiden van het land. Dat kon overlast geven als je de weg op gaat. Ook vliegverkeer op Eindhoven Airport had last van de mist.

Florence van der Molen Geschreven door

De grootste hinder van de mist is inmiddels voorbij. De waarschuwing gold ook voor het westen van het land. Op Eindhoven Airport had het vliegverkeer ruim een uur vertraging, omdat vluchten door de mist niet konden vertrekken. Het gaat in totaal om zeven vertrekkende vluchten, een inkomende vlucht werd omgeleid naar Keulen.